Coki Gonzales destrozó a la U: "Es el más campeón pero el que más debe, no es una competencia leal"

Universitario de Deportes no tiene buenos números. Y no, no hablamos de fútbol. El torneo ya termino y ellos ya piensan en el 2020.

Hablamos de número en temas económicos. Los Merengues tienen una gran cuenta con la Sunat, además de tener otros acreedores por servicios prestados el pasado.

Muchos periodistas sacan esto cada tanto. Coki Gonzales es uno de ellos y este lunes, en vísperas de las fiestas, lo trajo de nuevo a colación.

"El día que la 'U' pague su deuda, va a poder empezar a pensar en títulos y demás", tiró el conductor primero. "Ahora es el más campeón pero el que más debe", siguió.

"No es una competencia leal cuando el resto de clubes sí pagan", cerró su crítica sobre el equipo que buscará su estrella 27 en el próximo 2020.

Así, Coki le pegó a los Cremas. Recordemos, igual, que Alianza Lima no está excento de deudas. Para ellos, sin embargo, nada de nada. Coki sabrá.

