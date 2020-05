Coronavirus en Argentina: 103 infectados y nueve fallecidos en las últimas 24 horas

Cuando el año 2019 estaba encontrando su recta final, el mundo escuchó por primera vez pronunciar 'COVID-19'. Lo hizo debido a la aparición de este virus en el territorio chino, prestándole atención pero sin mayores preocupaciones teniendo en cuenta que casi nadie pensaba que se podía expandir de la manera que lo hizo. De todas maneras el coronavirus no solamente salió de Asia sino que, a esta altura, dice presente en todos los continentes y en la mayoría de los países, transformándose en una auténtica pandemia.

En el presente, el COVID-19 es la mayor problemática mundial, ya que no solamente afecta a cada nación en torno a los infectados y los fallecidos sino que, al mismo tiempo, genera grandes perjuicios económicos. En este contexto, no todos los países afrontaron esta realidad de la misma manera: algunos decidieron tomar una postura, aplicar la cuarentena inmediata y otros tantos prefirieron no hacerlo o demoraron más de la cuenta a la hora de decretar el aislamiento y lo están pagando.

Los controles en el transporte público.

En la actualidad, países como Italia y España, que llegaron a ser los más afectados de todo el globo terráqueo, ya tienen registros más favorables, y, poco a poco, comenzaron con el proceso de normalización de la vida cotidiana. Por el contrario, naciones como Estados Unidos y Brasil se encuentran inmersas en una crisis absoluta, acumulando contagiados y muertos jornada tras jornada y no pudiendo controlar la situación. Mientras tanto, se espera por una vacuna.

Al mismo tiempo, Argentina, que presenta un panorama bastante más positivo, actualizó este domingo los números relacionados con el alcance y las consecuencias de la pandemia. El Ministerio de Salud de dicho país compartió el informe detallando las cifras que tienen que ver con la cantidad de infectados y fallecidos en las últimas 24 horas y el total de contagiados y de muertos desde que el coronavirus desembarcó en el territorio argentino, allá por el 3 de marzo.

A través de este informe publicado por el mencionado organismo se pudo conocer que se registraron 103 nuevos casos confirmados de coronavirus en Argentina, por lo que ahora el total de contagiados en dicho país sudamericano ascendió a 4.783. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud indicó que nueve personas fallecieron en las últimas 24 horas y por ello el número total de decesos en el país llegó ahora a los 246.

