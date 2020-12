Así se definirá la División Este de Conferencia Nacional en Semana 17 de NFL

A falta de una semana para que termine la temporada 2020 de la National Football League (NFL), existen ocho equipos clasificados a los playoffs, de los cuales siete de ellos son campeones divisionales, restando por definirise al monarca de la División Este de la Conferencia Nacional.

En esta zona, la más apretada del certamen, donde todos los equipos involucrados poseen récord negativo, tres equipos aspiran al único cupo disponible para jugar la próxima postemporada, el cual estará en disputa este domingo 3 de enero en la Jornada 17 y final de la fase regular.

Por ello es que en Bolavip les damos a conocer las opciones concretas que tienen Washington Football Team, actual líder de la División Este, Dallas Cowboys y New York Giants, para meterse entre los siete clasificados de la Conferencia Nacional a NFL Playoffs.

De estos 3⃣ equipos, SOLO 2⃣ llegarán a playoffs ��... ¿Quién se queda fuera? ���� Publicado por Zona Touchdown en Lunes, 28 de diciembre de 2020

Así se define el Este en Conferencia Nacional de NFL



Cabe señalar que la franquicia que posee un mayor posibilidad de sellar su pasaje a la postemporada es el cuadro capitalino, con marca de seis triunfos y nueve derrotas, quien para no depender del resto, está obligado a ganar de visita a Philadelphia Eagles, ya eliminado de toda opción.

Detrás de Washington FC, y con igual registro estadístico, aparece Dallas Cowboys, quien para tener chances debe, primero, ganar su partido y esperar que los ex Redskins no consigan la victoria. El problema es que su rival será quien está debajo suyo en la clasificación, es decir New York Giants.

¿Qué significa esto? Muy sencillo, quien gane este partido el domingo en el Metlife Stadium podrá clasificar a playoffs si los Eagles se imponen como locales ante los capitalinos.

