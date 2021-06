Brady vs. Belichick: las mejores ‘venganzas’ de la temporada NFL 2021

La temporada más grande de la NFL tendrá un imperdible calendario y con una semana más de juego los aficionados al mejor fútbol americano del mundo ya empiezan a palpitar lo que será la campaña 2021. Uno de los juegos más esperados será el regresó de Tom Brady a Foxborough para enfrentar a New England Patriots.

Con el juego entre los Tampa Bay Buccaneers de Brady y compañía contra Patriots como duelo estelar, los analistas expertos de CBS Sports decidieron plantear los mejores 5 duelos ‘venganza’ que se darán en la NFL 2021 y prometen ser grandes encuentros con sabor a revancha.

En la quinta posición el mejor duelo ‘venganza’ para el 2021 es Philadelphia Eagles vs. New York Giants del 28 de noviembre. La ‘alianza’ de las Águilas con Dallas Cowboys para que DeVonta Smith llegará a Philadelphia y no lo pudieran elegir los Gigantes en el Draft 2021 le pone picante a este duelo.

Una de las mayores sorpresas de los Playoffs NFL 2020 se dio con la victoria de Cleveland Browns a Pittsburgh Steelers en uno de los juegos de Wild Card con un primer cuarto de 28-0. Los liderados por Ben Roethlisberger quieren borrar cuanto antes esta derrota en los dos juegos que tendrán estos equipos: 31 de octubre y 3 de enero del 20222.

Arizona Cardinals vs. Houston Texans: domingo 24 de octubre

Arizona Cardinals vs. Houston Texans (Foto: Getty Images)

Dos viejos conocidos que dejaron buenos recuerdos en Houston Texans, J.J. Watt y DeAndre Hopkins, enfrentarán a su anterior equipo con Arizona Cardinals el domingo 24 de octubre. El objetivo es hacer un partido que demuestre los millones que no decidieron pagarles para que se quedarán.

Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs: domingo 10 de octubre

Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs (Foto: Getty Images)

Uno de los duelos ‘venganza’ de la NFL 2021 con más talento será el juego que protagonicen Buffalo Bills y Kansas City Chiefs el domingo 10 de octubre. Josh Allen va por la revancha tras perder en el Juego de Campeonato de la AFC con un Patrick Mahomes que lanzó 325 yardas y tres touchdowns.

Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots: domingo 3 de octubre

Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots (Foto: Getty Images)

La primera posición para el mejor duelo ‘venganza’ no tiene discusión. Tras ganar seis Super Bowl y construir una dinastía en Foxborough, Tom Brady demostró que puede ganar sin los Pats y ahora llegó la revancha directa para Bill Belichick cuando New England Patriots reciba a Tampa Bay Buccaneers el domingo 3 octubre. Sin el ahora QB de los Bucs, el coach de los Patriotas tiene una marca de 61 victorias y 73 derrotas, mientras que cuando tuvo a TB12 registró 249 triunfos y 75 caídas.

Lee También