“Pensé que tenía el dedo roto, estaba frustrado. No sé cómo siga esto”: Lillard

Los Portland Trail Blazers salieron a jugar el segundo encuentro de la serie por la primera ronda de Playoffs contra Los Angeles Lakers. Tras la victoria en el primero juego, la confianza estaba por las nubes y se esperaba otra gran actuación de la estrella del equipo Damian Lillard, pero en la NBA todo puede pasar.

Los Lakers hicieron los ajustes y con un Anthony Davis encendido, anotó 31 puntos y tuvo once rebotes, el equipo californiano le dio una ‘paliza’ a los Blazers tras vencerlos por más de 20 puntos: 111 a 88. Esta no iba a ser lo peor para la franquicia de Portland.

Transcurría el tercer cuarto del juego cuando Lillard intentó robarle el balón a Davis, pero en esa acción terminó chocando el dedo índice izquierdo con la zapatilla del ala-pivot. De inmediato el base se tomó la mano de izquierda y los gestos de dolor no se hicieron esperar.

El informe inicial de los Blazers indicó que “Damian Lillard sufrió una dislocación del dedo índice izquierdo. Las radiografías son negativas.” ¡Uff! Respiro de alivio para los fanáticos de Portland, pero en la conferencia de prensa posterior al juego, y en la que Bolavip estuvo presente, el base se mostró frustrado por no saber la gravedad de la lesión.

“Trate un poco de acomodarme el dedo yo mismo, pero seguía afuera. Me lo tuvieron que acomodar y en ese momento pensé que estaba roto. Estaba frustrado, fue en un mal momento. No sé cómo me sienta, no sé cómo siga esto. Así son las cosas”, afirmó Damian Lillard.