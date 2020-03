Darko Milicic respondió a las burlas de Carmelo Anthony

Hace algunos días Carmelo Anthony y Dwyane Wade conversaron en vivo a través de Instagram para discutir de forma íntima algunos temas de interés de todos los fanáticos de la NBA.

Entre ellos, conversaron acerca del legendario Draft de 2003, donde Anthony fue seleccionado por los Denver Nuggets con la tercera plaza, un turno después del controversial Darko Milicic.

Milicic fue tomado después de LeBron James y llegó a los Detroit Pistons como un prospecto de élite, pero nunca tuvo éxito en la liga y tuvo varias aventuras fuera del mundo del baloncesto, como la lucha libre e incluso la producción de vino.

En este sentido, cuando Wade le preguntó a Anthony por Milicic, este se limitó a responder '¿Quién?', riéndose como si no se acordara de aquel que lo precedió en el Draft. Por eso, el serbio respondió a sus burlas con palabras que parecen salidas de un libro motivacional:

"En cuanto a estas historias, incluso si la mía no es contada, agradezco a Dios porque ellos tuvieron éxito, a diferencia de mí. No somos niños, somos adultos. Espero que sean maduros para entender que la vida está llena de altibajos. Me considero menos bueno que ellos, pero no es necesario juzgar y ridiculizar, cuando - gracias a Dios - no les tocó caminar por mi mismo camino. De todas formas, a ellos les deseo el bien y todo el honor en sus carreras y su vida. Mucho éxito y menos juzgar", sentenció Milicic.

Anthony también aseveró que ya tuviera 2 o 3 anillos de haber sido tomado por los Pistons y no por los Nuggets. Milicic, a pesar de su fallida carrera, sí se consagró como campeón, algo que Anthony aún está intentando hacer.

