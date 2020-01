Desde hace meses se ha rumorado que Mookie Betts podría dejar los Boston Red Sox. Sin embargo, esto solos ería a través de un traspaso, pues aún tiene un año más de contrato.

En este sentido, Los Angeles Dodgers han estado tras su pista, pero el precio que exigían los patirrojos por sus servicios era simplemente demasiado elevado, por lo que las pláticas se detuvieron.

No obstante, Alex Speier de The Boston Globe reportó que, ante el presunto interés de los San Diego Padres por los servicios del ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana, los Dodgers habrían vuelto a levantar el teléfono.

MLB Rumors: Red Sox' Mookie Betts trade talks 'evolving' with Dodgers, Padres https://t.co/Vga2prfZDj — The Lost Jays (@LostJays) January 26, 2020

Los Dodgers cuentan con suficiente espacio en su nómina como para absorber el enorme contrato de Betts. Además, no pudieron concretar ninguna contratación de peso en la temporada baja.

Sin embargo, se rumora que los Red Sox exigen dos jugadores consolidados, dos prospectos y además absorber también el contrato de David Price, lo cual dificultaría las negociaciones.

