Domingo Germán de New York Yankees anuncia su retiro definitivo del béisbol

Luego de no ser considerado en la lista de jugadores para realizar los entrenamientos de pretemporada con New York Yankees, y por lo mismo, no estará disponible para la temporada 2020 de la Major League Baseball (MLB), el lanzador dominicano Domingo Germán realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales.

Primero, el jugador publicó una imagen suya con la camiseta de los Bombarderos en Instagram, donde escribió "todo aquel marca su historia en ambos lados, creo que marque la mía en el Yankee Stadium. Si decido no regresar quedaré orgulloso de mi esfuerzo en 11 años de carrera. Dios bendiga a todo aquel que me apoyó".

Ante esta publicación, comenzaron a surgir los comentarios de los aficionados y las especulaciones en la prensa respecto a si es que con sus 27 años iba a dejar las Grandes Ligas, algo que horas más tarde confirmó en una story de la red social, al decir: "me fui del baseball. Gracias gente".

El posteo de Germán (Instagram)

Una sorpresiva noticia para un pitcher que llegó a la Gran Carpa en 2009, cuando fue firmado por Miami Marlins como agente libre; sin embargo, comenzó su camino en Ligas Menores, jugando para Greensboro Grasshoppers, hasta el 2015 cuando fue traspasado a los Yankees, donde recién fue ascendido a las Grandes Ligas en el 2017, jugando apenas tres temporadas.

Durante su estadía en la franquicia del Bronx, el dominicano ganó 20 partidos y perdió 11, registrando una efectividad de 4.52 y WHIP de 1.226, con 273 ponches en 243 innings de labor.

