Draymond Green está decepcionado con Michael Jordan

La serie 'The Last Dance' apenas lleva dos capítulos al aire y ya causó enfrentamiento en los pensamientos entre dos de sus integrantes, ya que Michael Jordan no estuvo de acuerdo con Scottie Pippen por su manera de recriminar el bajo salario.

Primero, Steve Kerr, compañero de ambos en aquellos tiempos en Chicago Bulls, apoyó a Pippen por no haberse operado en tiempo. Ahora, Draymond Green, actual jugador de Golden State Warriors, fue quien estuvo del lado del alero.

"Yo como compañero de equipo, si Scottie Pippen hace eso, no me enojaré con Pip, porque entiendo lo que estás haciendo, y al final del día, estoy jugando contigo. Claramente, esa organización (Bulls) demostró que se van a cuidar solos. No van a cuidar a los jugadores", opinó Green en diálogo con Uninterrupted.

El jugador de los Warriors no está de acuerdo con Jordan: “Me sentí un poco decepcionado cuando Mike, aún hoy, dice que Scottie estaba equivocado. Y es como ‘no’, tú debes estar con los tuyos porque ellos están contigo. Ganas 36 millones de dólares, Pippen dos. ¿Y todavía dices que no hay forma de que seas mencionado si no se menciona a Scottie Pippen también? No tiene sentido”, expuso.

Los comentarios de un lado y otro se fueron dando y seguirán pasando con el correr de los capítulos. Pippen, por su parte, es quien tiene la palabra exacta para volver a recriminar su salario en los Bulls.

Lee También