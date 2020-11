Con un título más, Kevin Durant entra en la discusión del G.O.A.T.: ESPN

En la mesa para discutir quién es el G.O.A.T. de la NBA estaban sentados Michael Jordan, LeBron James, Bill Russell y Kareem Abdul-Jabbar, cuando de un momento otro sonó la puerta del salón de estrellas. ¡Toc, toc! Golpearon y cuando abrieron apareció Kevin Durant: ¿Quién? El mismísimo Kevin Durant, quien venía con ESPN.

Durant afrontará uno de los mayores retos en lo que lleva en la NBA al tratar de construir una dinastía en los Brooklyn Nets con al menos un anillo de campeón. Después de un exitoso pasó por Golden State Warriors, Max Kellerman, de ESPN, considera que si KD gana un título con su nuevo equipó entraría en la discusión del G.O.A.T.

“KD y los Warriors unen fuerzas y tienen una ventaja injusta. Sé que KD es posiblemente el jugador más bueno del mundo, pero ¿era el mejor? Eso no prueba la grandeza. ¿Unirse a un súper equipo que casi no podría perder sin usted? Pero ahora que KD está herido, regresando de un Aquiles, no sabemos si alguna vez volverá a ser el mismo”, afirmó Kellerman.

La afinidad del periodista de ESPN con Kevin Durant no es nueva ya que en febrero de este año (2020), Max Kellerman se animó a decir que un KD sin estar a plenitud alcanzaría el nivel de LeBron James para llevar a un equipo a las Finales NBA y ganar un campeonato.

El mejor jugador en la historia de la NBA

“Si Kevin Durant gana un campeonato ahora habrá demostrado su grandeza de una manera que nunca pudo haber demostrado en Golden State y luego entrará en las conversaciones de verdad, como Jordan y luego después de Jordan, ¿de quién hablamos? LeBron, Kareem, Bird y Magic. ¡Oh! KD estará allí si lo hace en Brooklyn”, concluyó Max Kellerman, de ESPN.

