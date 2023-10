La temporada 2023-24 de la NBA arrancó con un enfrentamiento de alto voltaje entre Golden State Warriors y Phoenix Suns. Kevin Durant regresó al campo de los Dubs con la presencia de público por primera vez desde 2019, y a pesar de la victoria, una noticia adversa golpeó a su equipo tras el enfrentamiento contra Stephen Curry y compañía.

¡La NBA los sancionó! La emotividad y los buenos recuerdos se empezaron a sentir en el estadio Chase Center cuando llegó la hora del video homenaje que los Warriors le hicieron a Durant. Mano al corazón y luego al aire para saludar a los aficionados, fue la reacción de KD después de abrazarse con Steph Curry.

Phoenix Suns se fue al descanso de medio tiempo con 15 puntos de ventaja y tenía todo listo para quedarse con una victoria contundente. Pero Curry y Golden State Warriors vinieron de atrás en el marcador y llegaron a estar a una sola posesión de diferencia con menos de un minuto por jugar. Todo esto pasaba mientras que la NBA estaba a punto de tomar una decisión en contra del equipo de Kevin Durant y compañía.

“Siempre es bueno ser reconocido por el trabajo que haces, así que fue emocionante ver a personas que no había visto en mucho tiempo, algunas caras familiares. Siento que la afición aquí no tiene más que amor y respeto por mí como jugador individual y como persona. Eso es todo lo que puedo pedir”, dijo Durant sobre el recibimiento que tuvo en el juego Warriors vs. Suns del 24 de octubre antes de conocer la sanción por parte de la NBA.

Golden State Warriors perdió contra Phoenix Suns por 104 a 108 puntos en una noche en la que Kevin Durant registró 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Stephen Curry terminó con 27 unidades. Luego, no pasaron ni 24 horas para que la NBA hiciera oficial la sanción que le quitó un activo al equipo de KD, Devin Booker y compañía.

Oficial: La sanción de la NBA a los Suns de Durant tras vencer a Warriors

“La NBA anunció hoy (25 de octubre) que los Phoenix Suns violaron las reglas de la liga que rigen el momento de las discusiones sobre la agencia libre de esta temporada y que la liga rescindió (le quitó) el pick del Draft de segunda ronda de 2024 (propiedad de Denver) que Phoenix adquirió de Orlando en un intercambio anterior. Este resultado reflejó un hallazgo de que Phoenix participó en discusiones sobre agencia libre que involucraban a Drew Eubanks antes de la fecha en que dichas discusiones fueron permitidas”, publicó la cuenta oficial de prensa de la liga.

Golden State Warriors pensó en intentar un retorno de Kevin Durant en la NBA

Durante la temporada 2022-23, Golden State Warrors fue uno de los equipos que le preguntó a Brooklyn Nets por las condiciones para hacer un intercambio por Kevin Durant. ¡Y no solo eso! “Nunca dudé. La idea de jugar con KD y saber quién es él como persona, de nuestra historia en esos tres años, creo que KD es un tipo realmente bueno”, dijo Stephen Curry cuando le preguntaron si le hubiera gustado volver a jugar con Durant en los Dubs. A pesar del interés, el retorno no se concretó y el dos veces campeón acabó en Phoenix Suns.