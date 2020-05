El anillo de campeón del Super Bowl de Robert Kraft fue vendido en más de $1 millón de dólares

En una verdadera fortuna fue la que se vendió el anillo de campeón del Super Bowl LI, que fue ganado por New England Patriots a los Atlanta Falcons en el 2017, de pertenencia del dueño de la franquicia, el empresario Robert Kraft, según dio a conocer la institución en sus redes sociales.

Si bien no se ha dado a conocer quién fue el ganador de la subasta, enmarcada en el evento solidario All In Challenge, que ofrece a los aficionados del deporte y el espectáculo compartir experiencias VIP con famosos, a cambio de aportar dinero para ayudar al combate de la pandemia del Coronavirus, sí se dio a conocer a cuánto llegó el precio por la joya.

El anillo de Robert Kraft del Super Bowl LI que fue subastado (Foto: USA Today)

Los Patriots señalaron en sus canales oficiales que la pieza fue vendida por un valor de $1,025 millones de dólares, y el ganador podrá recibirlo de dos formas: o puede asistir a la sala de trofeos de la organización, o el mismísimo Robert Kraft enviará el avión privado del equipo para que pueda coger su premio.

Según el sitio de All In Challenge, el anillo subastado de los Patriots presenta 283 diamantes, es una gema de 5.1 quilates, elaborado con oro blanco de 10 quilates, y su valor ha provocado un aumento en las donaciones que se han realizado para ayudar a los afectados por el COVID-19, llegando actualmente a los $45.7 millones de dólares.

Cabe recordar que el cuadro de Massachussets logró en ese Super Bowl la remontada más grande de la historia de la NFL, luego que hasta el tercer cuarto perdía ante los Falcons por 28-3 y terminó ganando el partido disputado en el Estadio NRG de Houston, Texas, por 34-28.

