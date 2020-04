El curioso apodo con el que Kobe Bryant llamaba a Pau Gasol para motivarlo

Kobe Bryant ya no está más físicamente, pero lo que siempre estará en la memoria de todos son todos sus hitos en su época de jugador, como así también las historias y anécdotas compartidas con sus distintos compañeros.

Muchas veces parece que ya se ha contado todo, no obstante, Pau Gasol volvió a afirmar que todavía hay cosas que no se saben de él mismo, incluso siendo uno de los deportistas con mayor trascendencia en la historia de España.

En diálogo con Movistar, el pívot reveló cómo lo llamaba el propio exjugador, un apodo nunca antes escuchado: “Kobe me llamaba ‘Pablo’. Como yo soy una persona bastante calmada, pausada, para sacarme esa llama y esa furia de dentro me llamaba ‘Pablo’ en referencia a Pablo Escobar. No porque fuera un narcotraficante ni tuviera nada que ver con el mundo de la droga, sino por ese instinto asesino entre comillas y esos deseos de conquistar y de ser uno de los grandes. Para sacarme esa agresividad me comparaba con Escobar. Ése era un mote más interno y yo me lo tomaba como una estrategia suya para motivarme”, contó.

Gasol compartió equipo con Bryant durante seis años y medio en Los Angeles Lakers, tiempo en el cual juntos consiguieron dos anillos NBA en el 2009 y 2010. Aquellos también serían los últimos dos campeonatos de Kobe.

En cuanto al español, su futuro es una verdadera incógnita, ya que a sus 39 años se encuentra sin equipo y es agente libre sin restricciones luego de dos pasos truncos y con muchos problemas de lesiones en Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers.

