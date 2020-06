El papá de Gallardo mostró su museo y reveló la camiseta más preciada que tiene

Máximo Gallardo sobre el museo que tiene en su casa: "Camisetas de Marcelo tengo un montón. Me regaló una cuando le ganamos la final de la Libertadores a Boca. Ésa si que no la puedo regalar, me tienen que matar para sacarme la de Madrid, je”.



�� (Diario Olé) pic.twitter.com/ds9KP36dfi