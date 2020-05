¿Tom Brady o Drew Brees? Esto dicen las casas de apuestas

No hay duda en que Tom Brady es uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL, pero para la temporada 2020 llegará a un equipo que viene con una racha negativa de derrotas y récords adversos hace unos años. ¿Podrá el QB cambiar la tendencia de los Buccaneers?

Desde la temporada de 2007, el equipo de Tampa Bay no logrado llegar a los Playoffs, sin embargo, según analistas de la NFL con la llegada del seis veces ganador del Super Bowl el panorama para el 2020 es que los Bucs tengan un récord ganador de once victorias y cinco derrotas.

Calendario 2020 de los Buccaneers. Foto: @Buccaneers.

Pero…. No todo lo que brilla es oro. Las casas de apuestas revelaron que para el partido de la semana uno contra los New Orleans Saints el favorito no es Brady, es Drew Brees con 6.5 puntos a su favor. Esto no le pasaba hace cinco años al exQB de los Patriots.

Desde que fue el mariscal de campo del equipo de New England, Brady fue el favorito para ganar en 74 juegos. En la última oportunidad que no tuvo el favoritismo de las casas de apuestas fue en 2015 contra Buffalo Bills y terminó ganando con tres touchdowns y un marcador de 40 a 32.

Sin lugar a duda, el juego entre Buccaneers y Saints será uno de los más atractivos de la primera semana y tendrá cara a cara los 547 touchdowns de Brees contra los 541 de Brady. ¿Quién ganará? Haz tu apuesta…

