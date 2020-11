El robo del Draft de la NBA: New York Knicks se llevó a Obi Toppin, el mejor ala-pívot

Obadiah Richard Toppin no llegó al Draft de la NBA con las mismas luces de Anthony Edwards, James Wiseman o LaMelo Ball, pero no por nada se convirtió en el mejor prospecto de ala-pívot de esta generación. New York Knicks lo han seleccionado en la posición número 8 y esperan que haya sido una decisión correcta.

Obi Toppin nació el 4 de marzo de 1998 y tiene actualmente 22 años. Según los registros oficiales, su estatura es de 2,06 metro (6 pies y 9 pulgadas) y su peso actual es de 99,79 kilogramos (220 libras). Su buen porte lo han ayudado a desempeñarse en la NCAA, una situación que podría ser muy diferente en las pistas de la NBA.

El ala-pívot estuvo durante dos años en Universidad de Dayton antes de declararse elegible para el Draft de la NBA, en las que promedió 17,1 puntos, 6,6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapones por juego. Sus buenos números lo incluyeron en el en el primer equipo All-American y además consiguió el Premio Karl Malone al mejor ala-pívot de la NCAA.

Las mayores fortalezas de Obi Toppin

Sin dudas que es un jugador ofensivo versátil gracias a su físico, ya que además de encajar bien en cualquier sistema tiene una gran capacidad para agarrar rebotes. Es explosivo por encima del aro y tiene un gran mate. De acuerdo a los informes, su pick and roll es muy bueno, y además tiene un gran pick and pop. No es un detalle menor: promedió para más del 63% en tiros de campo y un 39% de tres puntos el año pasado. Tiene recursos de sobra.

Las mayores debilidades de Obi Toppin

Quizás por ser un jugador pesado, no tiene la agilidad o velocidad de pies lateral como la élite, aunque es un aspecto que se puede mejorar con entrenamientos específicos. Claramente es un ala-pívot y, por su estatura, puede tener grandes problemas en defender a los mejores centros de NBA.

Lee También