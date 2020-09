Es viral: los hinchas de River que usaron Among Us para descansar a Boca

Una vez más, las redes sociales nos traen un gran ejemplo de la gran creatividad que tienen los hinchas del fútbol argentino a la hora de buscar burlar a los rivales. En general, Twitter es la plataforma que mejor contenido nos regala en ese sentido.

En esta ocasión, se trata de unos fanáticos de River que no se quisieron quedar afuera de la gran tendencia del momento: el Among Us. Para quien no lo sabe, se trata de un juego bastante simple, en el que varios personajes se encuentra dentro de una nave y deben descubrir al impostor mientras hacen tareas para poder terminar la partida.

Cada uno de los participantes puede elegir el nombre de su "muñequito", por lo que estas personas utilizaron eso a su favor y buscaron recordarle a todos los de Boca lo que fue la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el Santiago Bernabéu.

"Te vi morir en Madrid, nueve, diciembre, dieciocho", formaba la frase luego de que cada uno se haya puesto en el lugar que le correspondía. Claro, al instante se hizo viral entre los del Millonario que estallaron de la risa por esta idea.

Hay gente que merece el paraíso. pic.twitter.com/Msw7SiDcuL — Nadir Ghazal (@turcocarp) September 15, 2020

De lo que no tenemos dudas es que llegará la respuesta del otro lado utilizando el mismo formato, seguro haciendo mención al descenso del conjunto de Núñez en 2011, para seguir agrandando la discusión futbolera más grande que tiene nuestro país.

