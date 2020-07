Escándalo en Washington Redskins: denuncian acoso sexual y ambiente tóxico de trabajo

Washington Redskins ha sido parte de las noticias en gran parte de la temporada baja. Lamentablemente para los fanáticos, no son nada buenas, ya que además de un cambio de nombre ya confirmado por la connotación racial que alegan, ahora también personas que trabajaron allí acusaron acoso sexual y un ambiente de trabajo tóxico producido por el propietario de la franquicia, Dan Snyder.

Un artículo del Washington Post alega que hay 15 empleadas mujeres que, supuestamente, fueron acosadas sexualmente por personas que trabajaban en las inmediaciones de las franquicias. De hecho, algunas de esas personas eran cercanas de Snyder, según lo informado por el medio de comunicación de la capital de Estados Unidos.

"Lloraron por la realización de su trabajo soñado de trabajar en la NFL con lo que caracterizaron como acoso sexual implacable y abuso verbal que los ejecutivos del equipo superior ignoraron y, en algunos casos, aprobaron. En total, hubo 15 mujeres que compartieron valientemente sus experiencias desagradables con la franquicia”, se puede leer textualmente.

Dentro del informe hay notas que no dejan dudas respecto a las acusaciones, como es un ejemplo el ex Director de Personal Pro, Alex Santos, quien realizó avances inapropiados con la periodista de The Athletic, Rhiannon Walker: “Santos siguió intentando coquetearla durante varios minutos y le dijo a Walker que ‘me desgastaría con su encanto’. Luego la pellizcó en la cadera, a la vista de otros empleados del equipo y reporteros. Walker se sintió humillada, recordó, y se preocupó porque algunas personas que vieron lo sucedido pensaron que había acogido con satisfacción la atención. `Se sintió como lo peor del mundo’, dijo Walker. 'No le importaba. Él pensó que era divertido'". Esta semana, los Redskins despidieron a Santos.

Además del caso del Director de Personal Pro, también se menciona a otras personas, como lo son Larry Michael, locutor de radio oficial de los Redskins, y el director de personal profesional, Richard Mann II, también acusados y también despedidos recientemente.

En cuanto a Snyder, se lo aborda en el informe criticándolo por el ambiente tóxico de trabajo que creó en Washington, "menospreciando" a los ejecutivos. "Nunca he estado en un ambiente más hostil, manipulador, pasivo-agresivo", contó Julia Payne, quien se desempeñó brevemente como vicepresidenta de comunicaciones del equipo en 2003, aunque declaró que no presenció ni soportó el acoso sexual.

Con estas informaciones saliendo a la luz, más sabiendo que los propietarios minoritarios de los Redskins tienen las intenciones de vender sus respectivas acciones del equipo, ahora el que también parece estar en peligro en la dirección de la franquicia es Snyder. Seguramente habrá coletazos.

