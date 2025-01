Estamos en momentos claves donde el fútbol peruano se ve damnificado por diversas problemáticas. Entre ellas, la televisación que supuestamente le pertenece ahora mismo a 1190 Sports. Sin embargo, al parecer, todos los caminos conducen a una ruptura de contrato con esta institución. Ya que habrían deudas que por ahora no se han podido reparar. Desde la Federación Peruana de Fútbol se viene dando una serie de reuniones para llegar a un punto medio con los clubes de Liga 1. Donde entendemos que primará siempre el beneficio común.

¿Cuál es el problema del fútbol peruano con 1190 Sports?

El administrador temporal de Universitario de Deportes dijo lo que sintió en esta reunión: “Hay, al parecer, un tema de incumplimientos, no solo con un equipo, sino con varios equipos. Eso está llevando a tener que tomar decisiones. En lo que sí ha sido enfático el presidente de la FPF es que el campeonato se mantiene firme en el inicio. Las alternativas de solución se tiene que dar en función de que se resuelve o no se resuelve el acuerdo. Así que, según lo que se ha planteado en la mesa, la carta de garantía de parte de la empresa 1190 Sports ya no está”.

Para Jean Ferrari esto es un problema grave que parece no tener otra solución que la que se viene informando. La cual tendría que ver con la ruptura de contrato con 1190 Sports. Siendo la “U” un club que no se rige bajo la normativa de esta empresa, si no, al Consorcio del Fútbol Peruano – GOLPERU: “Es preocupante, lo sabe la FPF y evidentemente los clubes lo sabemos. Estamos en una encrucijada y aquí la preocupación es el bienestar de los demás clubes, que la empresa que transmite los partidos les cumpla de manera puntual y no les deba como les viene debiendo a varios clubes”.

¿Qué pasará con el fútbol peruano?. (Foto: Liga 1).

¿Cuál es la decisión de los clubes del fútbol peruano?

Desde el momento en que empezó el problema se buscaron soluciones importantes, apunta Jean Ferrari. Pero también se desliga de todo lo que pasa ahora, porque están lejos de ser damnificados por este tipo de situaciones: “He visto una unión de parte de todos los clubes, porque sí hay una problemática. De alguna manera esto está haciendo que los clubes se vuelvan a unir buscando una solución a este gran problema. Hay que recordar que los ingresos de televisión –para la ‘U’ no– es el ingreso más importante que tiene en su presupuesto anual”.

¿Habrá más reuniones sobre el tema 1190 Sports?

Según se pudo conocer por información de primera mano, el día miércoles 22 de enero se dará otro hecho semejante al del pasado lunes 20. Lo reafirmó de esa manera Jean Ferrari en la reciente charla con la prensa especializada en deportes: “El siguiente paso es tener esta reunión ya con el directorio completo de la FPF y solo estamos viniendo algunos clubes, en representación de los demás, para poder entrar en temas más legales y ver qué alternativas de solución se pueden plantear al menos ese día”.