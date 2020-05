Esteban Roacho: "Trabajo día a día para llevar a México a unos Juegos Olímpicos"

Esteban Roacho Amador habla y despliega humildad. A sus 18 años, se encuentra viviendo en el presente lo que siempre soñó en el pasado. Y no, no es solamente jugar en la NBA, sino que es hacerlo para ayudar a su comunidad local. Nacido en Cuauhtémoc, el chihuahuense es uno de los mejores prospectos basquetbolísticos de México, con el cual se consagró en el Centrobasket U-17 gracias a su entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la capital nacional, alejado de su familia. Allí, reunidos con otros talentos aztecas, ya hablan y piensan en disputar unos Juegos Olímpicos, competencia que México no disputa desde Montreal 1976.

El base sorprendió al país al ser elegido como el MVP defensivo del Basketball Without Borders del All-Star de Chicago, una competencia que reúne a los mejores talentos de NBA Latam Academy, lugar que Esteban se ganó a base de entrenamiento y esfuerzo. Los ojeadores sabían que no podían dejarlo escapar, por eso, a mediados de este año se embarcará en Panola College, de Texas, para de una vez por todas conseguir el boleto de su mayor ilusión: la División 1 de la NCAA.

“Desde que entré a la Academia, siempre había tenido la mentalidad de llegar a la Universidad o a un College de Estados Unidos. Ese siempre fue mi objetivo y lo ha sido desde el día uno. No necesariamente tienen que ser los estadounidenses o canadienses. Un mexicano también puede. Tal vez físicamente uno no es igual a ellos, pero tengo un corazón más grande y sí puedo llegar ahí”, le contó Roacho en un mano a mano exclusivo a Bolavip.

¿Cómo vas llevando el confinamiento?

“Mantengo mi rutina de entrenamiento y escuela normal en la Academia. Tengo clases y entreno de mañana y tarde. Yo tomé la cuarentena como algo positivo y tomé ventaja para avanzar con mis materias, porque estoy en casa y tengo más tiempo. Con mi entrenamiento me basé en mejorar mis fortalezas y corregir las debilidades”.

La NBA recién ahora está estipulado fechas de regreso. ¿A ustedes les dijeron algo al respecto?

“Nosotros no estamos muy seguros de cuándo es el tiempo de regreso porque no nos han informado de ese tema. Solamente nos dijeron que sigamos trabajando y manteniéndonos en forma y estar enfocados en nuestros planes y objetivos”.

¿Por qué arrancaste a jugar a los 12 años?

“Yo empecé jugando futbol de chico porque mis padres me introdujeron a eso, mi equipo favorito es el Barcelona porque soy fan de Messi, entonces comencé a jugar a eso de portero. Cuando mi hermano mayor comenzó a introducirse al baloncesto, él me fue llevando a los entrenamientos, a sus juegos y de ahí en adelante comencé a jugarlo”.

¿Dónde arrancaste a jugar?

“Aquí en mi ciudad, en un club que se llama Tigres de Cuauhtémoc y ellos me enseñaron a cómo jugar este deporte. Empezar a los 12 años se me hizo difícil porque había chicos que lo jugaban hacía un tiempo y fue un poco complicada la transición de futbol a básquetbol, pero el futbol me dejó habilidades físicas que también se usan en este deporte”.

¿Cómo hiciste para que, siendo alto, no te hayan hecho jugar de pívot?

“A esa edad hay pívots lentos y no muy coordinados, pues mismo gracias al futbol tenía coordinación de pies y todo eso me ayudó a que no me introdujeran a esa posición, porque además nunca me gustó”.

Luego de ese paso, ¿qué sucedió?

“Ahí estuve dos, tres años. Logré que me seleccionaran a nivel estado y me fui a jugar a la capital. Ahí tuvimos varios juegos de nivel nacional en México, y ya con el paso del tiempo fui mejorando mis habilidades y me fueron reconociendo a nivel nacional. Entonces, me invitaron a la Academia CNAR en Ciudad de México con el fin de juntar a los mejores prospectos del país y esto con la vista de formar la selección del país”.

Y allí comenzaste a representar a tu país..

“Claro, me quedé un año con ellos entrenando y trabajando. El primer torneo como selección nacional fue el COCABA en Guatemala y obtuvimos el primer lugar, gracias a Dios. Luego regresamos a entrenar y tuvimos el siguiente torneo que fue el Centrobasket U-17 y también obtuvimos el primer lugar”.

¿Cómo surge la oportunidad de NBA Academy?

“Primeramente, nunca me lo imaginaba llegar ahí. Cuando yo estaba en el CNAR, ellos estaban ahí. Entonces, cuando llegué al gimnasio que fui a tirar yo sólo, vi al equipo de la NBA Academy entrenando, que estaban todos los muchachos de Brasil, Canadá y me gustó mucho. Lo primero que hice fue ir a sentarme al lado para poder verlos”.

¿Y entonces?

“Y ahí fue cuando mis entrenadores me dijeron ‘Oye, ¿quieres jugar? Vente’. Y poco a poco me fueron introduciendo”.

Luego de eso, diste el paso para jugar el Basketball Without Borders del All-Star de Chicago y fuiste elegido como el MVP defensivo. ¿En ese momento hiciste el click en que podías jugar en la liga universitaria de Estados Unidos?

“Desde que entré a la Academia, siempre había tenido la mentalidad de llegar a la Universidad o a un College de Estados Unidos. Ese siempre fue mi objetivo y lo ha sido desde el día uno. Pero ese torneo sí me hizo pensar y reflexionar que uno también puede, y que no necesariamente tienen que ser los estadounidenses o canadienses. Un mexicano también puede. Tal vez físicamente uno no es igual a ellos, pero tengo un corazón más grande y sí puedo llegar ahí”.

¿Había jugadores de la NBA en el torneo?

“Sí, estaba Tacko Fall por ejemplo, de Boston Celtics. Había varios entrenadores, como de Detroit Pistons, y varias figuras de la NBA que nos supieron ayudar para mejorar”.

¿Hablaste con algún jugador?

“Tuve la oportunidad de jugar un poco con Tacko y ¡me taponeó varias veces!” (Risas).

¿La idea en Panola College es establecerte uno o dos años, para luego apuntar al nivel 1 de la NCAA?

“Sí, ese es el objetivo. Clases no estamos muy seguros cuando entremos, seguramente para junio o julio. Mientras tanto, la mentalidad es seguir mejorando, sacar los estudios adelante y estar enfocados en el siguiente paso que es ingresar a la NCAA”.

¿Ya elegiste la carrera a estudiar en Panola?

“Todavía no elegí, pero seguramente fisioterapia”.

¿Tenes algún referente en tu posición de base?

“Como yo vivía en México, siempre seguía las figuras de aquí, como a Jorge Gutiérrez que fue un jugador que llegó a la NBA y también es de Chihuahua. De la NBA siempre vi a los jugadores bases que eran como yo sin ser tan atléticos, pero que sí sabían pensar el juego como Chris Paul, Rajon Rondo, Jason Kidd, Steve Nash, ese tipo de jugadores”.

Chris Paul, además, le agrega el compromiso defensivo, algo que no abunda en la NBA...

“A lo mejor uno no tiene las cualidades físicas para ir a clavársela a un jugador de dos metros, pero uno tiene la capacidad de hacer otras cosas. En mi caso creo que soy un buen jugador defensivo y es lo que más me gusta hacer, aunque muchos no me lo crean, porque a todos les gusta anotar”.

Que te envíen a defender al mejor jugador rival es un reconocimiento para ti, ¿verdad?

“¡Sí! De hecho, en cada juego le pido a mi entrenador que me haga defender al mejor jugador contrario para intentar pararlo yo. Lo he tomado como un reto”.

¿Qué fundamentos deberías mejorar?

“Como me considero un jugador muy defensivo, me faltaría mejorar mis armas defensivas. Tiro de tres puntos, pero sí necesito mejorarlo un poco. El entender mejor el juego en relación a lo que va a pasar y qué va a hacer la defensa, para ser más inteligente. Es poner trabajo y saber lo que uno necesita, quiere y lograrlo”.

¿Qué se siente que un mexicano como Juan Toscano esté en Golden State Warriors?

“Lo tomo como una motivación. De hecho, en el torneo de Las Vegas tuve la oportunidad de platicar un poco con él y su camino. Tal vez él y yo no somos diferente en absoluto, porque tuvimos un inicio difícil y varios contratiempos y dificultades en el camino. Si uno lo puede soñar, lo puede lograr”.

¿Es el objetivo el de llevar a México otra vez a los Juegos Olímpicos?

“Claro que sí, no solamente yo sino para todos los jugadores que estamos concentrados es un sueño llevar a México a unos Juegos. Estamos trabajando muy duro y nosotros sabemos que tenemos la capacidad para poder lograr eso”.

Tu objetivo es la NBA, pero ¿aparece un posible destino la G League?

“La G League es una muy buena opción y también ir a la universidad, porque mi objetivo siempre fue la NCAA. Pero cualquiera de las dos estaría bien si llegan ambas ofertas, es solamente sentarse y tomar la mejor decisión”.

Tienes 18 años, pero ya hablas sobre ayudar a los demás...

“He visto varias figuras como LeBron James ayudar. No solamente es el basquetbol dentro de la cancha, sino que se pueden encontrar formas de ayudar a la comunidad. Quisiera llegar a la NBA, regresar a México y ayudar a todos los basquetbolistas jóvenes para poder decirles que ellos también pueden lograrlo”.

