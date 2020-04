Ex entrenador detalló cómo será la vida después de Tom Brady en los New England Patriots

La temporada de la NFL aún no ha empezado pero ya sabemos que la narrativa más importante del año será: ¿Qué sucederá con los New England Patriots después de la salida de Tom Brady?, especialmente considerando las otras bajas importantes que sufrió el equipo durante esta temporada muerta.

En este sentido, el ex entrenador Brian Billick conversó con Karen Guregian de The Boston Herald para discutir sus opiniones acerca del futuro de la franquicia. Si bien se rehusó a descartarlos de inmediato por la mente maestra de Bill Belichick, aseguró que serán una enorme incógnita en las primeras de cambio:

Bill Belichick - Getty

"Si apuestas contra los Patriots puedes quedar en la quiebra. Pero eso se debió siempre a la combinación de Bill Belichick con Tom Brady. Ahora, con los nombres de quarterback que se maneja, tal vez ellos también puedan logarlo, pero eso hay que verlo. Obviamente. tienen una ventaja de 20 años conociéndose bien. Al menos podían comenzar a planificar con un 'Hey, tenemos a Tom Brady'. Ahora no tienen eso. No tienen esa estabilidlad, así que tiene que haber cambios. No sé si los descartaría, pero ya no creo que puedan asegurar que son un equipo de playoffs o un equipo élite todas las temporadas. No sé si ya podemos colocarlos en esa categoría", sentenció Billick.

Los Patriots no parecieron estar muy proecupados por reepmlazar a Brady de inmediato, simplemente contratando a Brian Hoyer como una póliza de seguros para el joven Jarrett Stidham, principal candidato a estar bajo centro para cuando empiece la temporada regular de la NFL.

Brady, por su parte, acudió a un equipo con un núcleo ofensivo sumamente importante y muchas armas a su disposición. Es muy temprano para determinar quién ganó este divorcio pero si tuviéramos que apostar ahora mismo, todo indicaría que fue el mariscal de campo el que rió de último.

Lee También