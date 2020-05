Ex jugadores de Chicago Bulls revelaron el lado "tirano" de Michael Jordan en The Last Dance

Los capítulos de este domingo de The Last Dance, el documental que muestra el trayecto de los Chicago Bulls hacia su segundo tricampeonato de la NBA en la temporada 1997-98, exhibió el fuerte y polémico comportamiento de su máxima figura, Michael Jordan, con sus compañeros de equipo durante ese tiempo.

Junto con la palabra de Air, también se contó con la palabra de aquellos jugadores que fueron víctimas de su maltrato, como es el caso de Scott Burrell, quien llegó ese año como novato y explicó que "estás jugando con un chico que tiene los más altos estándares de cualquier jugador de básquetbol, todos los días, él te empujará y empujará a ti para que intentes atraparlo. No estoy seguro de que sepa que solo él puede lograr esos objetivos. Sin embargo, puede presionar a otros muchachos para que intenten llegar allí".

Plantel de Chicago Bulls en temporada 1997-98 (Foto: Getty)

Por su parte, el escolta Jud Buechler comentó sobre el carácter de Jordan que "la gente le tenía miedo, éramos sus compañeros de equipo y le teníamos miedo. Y había miedo. El factor miedo de MJ era muy, muy espeso", mientras que Will Perdue fue mucho más directo que calificó a MJ como "un imbécil".

MJ's trash talk was on a different level ��#TheLastDance pic.twitter.com/AxghLZTXl7 — SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2020

"Era un imbécil. Cruzó la línea varias veces. Pero a medida que pasa el tiempo, piensas en lo que realmente estaba tratando de lograr, piensas, 'Sí, era un compañero de equipo'", aseguró el pivot que compartió con Jordan en el primer tricampeonato de los Bulls entre 1991 y 1993, al igual que el base BJ Armstrong.

En el documental, el ex número 10 de los Toros, comentó que "¿era un buen tipo? No pudo haber sido amable. Con ese tipo de mentalidad que tenía, no puedes ser un buen tipo. Sería difícil estar con él si realmente no amas el juego de baloncesto. Es difícil".

