La frase con que Michael Jordan explica comportamiento con sus compañeros en Chicago Bulls

Durante la exhibición, este fin de semana, de los capítulos 7 y 8 de The Last Dance, el documental que muestra el camino de Chicago Bulls hacia su sexto título de campeón de la NBA, se pudo apreciar la peor cara del astro Michael Jordan, específicamente en el maltrato que realizaba a sus compañeros durante los entrenamientos en la temporada 1997-98.

Con profunda emoción en su rostro, Air explicó que tuvo esa actitud con sus colegas durante su etapa como jugador porque "mi mentalidad era salir y ganar a cualquier precio", agregando además que "si no quieres vivir esa mentalidad regimentada, entonces no necesitas estar a mi lado porque voy a ridiculizarte hasta que estés al mismo nivel que yo. Y si no sigues el mismo nivel, entonces será un infierno para ti".

Steve Kerr y Toni Kukoc en una práctica de los Bulls (Foto: Getty)

Si bien asume que muchas personas podrían calificarlo de "tirano" por el comportamiento exhibido en la serie, Jordan explica que lo hizo porque tenía en mente ser un equipo que quedara en la historia de la NBA, y lo definió con una frase que fue replicada por varios aficionados en redes sociales: "Ganar tiene un precio".

En ese sentido, MJ agregó que "el liderazgo tiene un precio. Así que atraje a las personas cuando no querían que las sacaran. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y me lo gané bien porque otros compañeros de equipo vinieron detrás de mí. Ellos no soportaron todas las cosas que soporté. Una vez que te uniste al equipo, viviste con un cierto estándar con el que jugué el básquetbol. Y no iba a tomar nada menos".

Finalmente, Jordan manifestó que su pasión y obsesión por ganar y quedar en la historia lo llevaron a tener esas actitudes con sus compañeros, indicando que "mira, no tengo que hacer esto, solo lo hago porque es quien soy. Así es como jugué al básquetbol. Esa era mi mentalidad. Si no quieres jugar de esa manera, no juegues de esa manera".

