Facundo Campazzo fue elogiado en el programa más famoso de la NBA

No deja de sorprender que el primer año NBA de Facundo Campazzo sea en el nivel que viene demostrando con unos Denver Nuggets que cada vez juegan mejor. Empezó relegado, remándola de atrás, pero con entrega más talento se ganó la confianza de todos.

Las jugadas llenas de intensidad de Campazzo llegaron por segunda ocasión a uno de los programas más famosos de la NBA: The Jump, de ESPN. Este espacio televisivo lo conduce Rachel Nichols y exjugadores de la NBA como Paul Pierce, Kendrick Perkins y Richard Jefferson son panelistas invitados.

En la sección Make or Miss League (hacer o perder la liga), Campazzo se está convirtiendo en uno de los protagonistas habituales por las grandes jugadas que hace el crack argentino de los Nuggets. La primera aparición de Facu en The Jump fue el 18 de febrero de 2021.

A Campazzo lo intentó taclear Garrison Mathews mientras tiraba un triple. “Fue la peor falta que hay visto”, afirmó Jefferson; mientras que Brian Windhorst dijo: “Nunca había visto algo así”. ¡Y cómo no! Facundo encestó el triple a pesar de ese golpazo.

Elogian a Facundo Campazzo en The Jump, de ESPN

Los que no lo conocían decían que Facundo Campazzo era muy bajo para la NBA, pero en el juego entre Denver Nuggets y Philadelphia 76ers se le plantó a Ben Simmons, 33 centímetros más alto, y lo mandó directo al piso con un topetazo. Esta jugada la destacó The Jump en la segunda aparación de Facu en Make or Miss League con la pregunta: "¿Campazzo alguna vez dice 'No' al contacto?"

Facundo Campazzo en The Jump (Foto: @NBATheJump)

