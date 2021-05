Video: la cesta imposible de Campazzo sobre los 2.08 metros de Anthony Davis

Era el duelo que todos los aficionados latinoamericanos estaban esperando: Facundo Campazzo vs. LeBron James, pero… La estrella de la NBA se perdió el juego entre Los Angeles Lakers y Denver Nuggets por venir de una lesión. Entonces, el espectáculo estuvo garantizado con el jugador argentino.

Ya no es sorpresa ver a Campazzo en la alineación titular de los Nuggets y con la confianza al 110% un escenario como el Staples Center, estadio de los Lakers, no lo intimidó y empezó a repartir magia, mucha magia sobre nadie más y nadie menos que Anthony Davis.

Sin LeBron James en lo Lakers, la máxima figura del equipo de Los Angeles es Davis, de eso no hay dudas, pero al parecer Anthony salió dormido del descanso del medio tiempo y Campazzo lo madrugó con una cesta de dos puntos que para todos era imposible menos para Facundo.

Video: los dos puntos imposibles de Facundo Campazzo sobre Antony Davis

Nikola Jokic manejaba el balón en la pintura y frente a la marca de Andre Drummond el único que hizo un majestuoso corte al aro fue Facundo Campazzo. El base argentino recibió la pelota y cuando los 2.08 metros de Anthony Davis llegaron a intentar taparlo, la cesta imposible de Facu estaba a punto de hacerse posible. ¡Magia!

Los números de Campazzo en Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets

En la victoria de Los Angeles Lakers por 93 a 89 puntos sobre Denver Nuggets, Facundo Campazzo registró ocho puntos, cuatro rebotes, ocho asistencias y cinco robos en 36 minutos de juego. El siguiente rival del jugador argentino y compañía será el miércoles 5 de mayo vs. New York Knicks a las 21:00 ET.

