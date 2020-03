Fantino explotó contra el surfista: "Me desespera la estupidez nacional"

Este martes, en plena Panamericana, se dio un hecho realmente insólito. No obstante, eso no quiere decir que no sea esperable.

Un hombre fue detenido por la Policía por regresar de unas vacaciones en Brasil con el vehículo lleno de tablas de surf. Sí, como si no pasase nada.

Lógicamente, fue retenido por incumplir la cuarentena y hasta en Twitter se hizo tendencia por el enojo que generó su actitud en las personas.

Justamente, Alejandro Fantino explotó de bronca en vivo en su programa de América TV contra el surfista.

"A mí me desesperea la estupidez nacional. Me desespera, me preocupa. No somos todos estúpidos, pero los que somos estúpidos que no sepamos domar nuestra estúpidez en momentos así. Me pongo yo como estúpido porque seguramente he tenido y seguiré teniendo actitudes estúpidas", lanzó.

Por último, sentenció: "Pero este pibe... ¿cómo lo podríamos tildar viendome en casa del otro lado? ¿Qué es: un estúpido, un ignorante, alguien que no tiene ningún tipo de empatía con la sociedad, un pibe asustado, un pibe desinformado? Viene con unas tablas de surf. Es una de las preguntas que me propongo".

+ El video:

#CuarentenaTotal | Retienen a un conductor con tablas de surf en la Panamericana: "Vengo de vacaciones".



El enojo y la indignación de @fantinofantino #FantinoALaTarde cc @JotaxTV pic.twitter.com/WlaGHaLHTH — América TV �� (@AmericaTV) March 24, 2020

Lee También