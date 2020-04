"#FedericoLobista": Urresti volvió a cargar contra Salazar por las AFPs

La cuarentena y el coronavirus han sacado a relucir polémicas enterradas por muchos años. La función y labor de las AFPs es una de las que más discusión ha generado. Unos postulan que la gente debería poder sacar, al menos, el 25% de sus fondos. Otros están totalmente en contra de esta propuesta. Sostienen que la economía peruana colapsaría.

Daniel Urresti es uno de los que más impulsa esta propuesta. A través de su partido, la ha llevado al congreso, en donde se aprobó quedando todo en manos del ejecutivo, o sea de Vizcarra. Por esto, el congresita ha discutido con distintos periodistas como Rosa María Palacios y Federico Salazar, a quienes considera que tienen intereses involucrados con las AFPs.

Este domingo, Federico Salazar sacó una columna en el Comercio llamada "No se combate con aplausos". Ahí, criticó la lucha del Perú contra el Coronavirus e hizo una comparación con Chile, modelo a seguir para este periodista. Sobre el final de la nota, habla de la recuperación económica y sobre las declaraciones de Vizcarra con respecto a las APFs. "Una reforma previsional es algo serio. No puede surgir por la demanda popular", escribió agregando que no "puede entrar a competir en populismo con el nuevo Congreso". "Una epidemia no se combate con aplausos", finalizó.

Federico: haces tu artículo orientado al tema de q no se hacen las pruebas necesarias para el covid19 y luego alabas las medidas adoptadas en Chile, pero de la nada concluyes pidiendo al presidente que no apruebe la ley de las AFPs! ¡Loby descarado!#FedericoLobystaDeLasAFP https://t.co/2tmVdDXJ4x — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) April 5, 2020

Obviamente, Urresti, el congresista más votado, se sintió aludido. Entonces, le pegó en Twitter: "Federico: haces tu artículo orientado al tema de que no se hacen las pruebas necesarias para el covid19 y luego alabas las medidas adoptadas en Chile, pero de la nada concluyes pidiendo al presidente que no apruebe la ley de las AFPs! ¡Loby descarado! #FedericoLobystaDeLasAFP".

Así, el político se volvió a poner agresivo con el periodista. Recordemos que ya le había dedicado anteriormente otros hashtags ofensivos como el #YaCánsateFederico o el #CierraElPicoFederico. Se ve que el congresista y el comunicador no se llevan demasiado bien que digamos. Las puntas que se mandan son muy picantes.

