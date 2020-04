No se sueltan: Rosa María Palacios y Urresti volvieron a tener picante intercambio en Twitter

El coronavirus y la cuerentena han despertado también diferencias. Día a día, se ven discusiones en las redes sociales por el tema que sea. En Perú, por ejemplo, se discutió al comienzo por un supuesto el abuso de autoridad. Después, el tema de las AFPs se colocó en el lugar central. Hasta Vizcarra, el Presidente, se refirió a ellas.

Otro que no ha sido indiferente en estos temas ha sido Daniel Urresti. El congresista más votado en las últimas elecciones ha mostrado sus posiciones sin ningún problema. Sobre al caso Cueva, se puso del lado del militar. En el problema de las AFPs, es el principal impulsor para que los aportantes puedan retirar el 25% de sus fondos.

Obviamente, esto no le gusta a algunos periodistas. Con Rosa María Palacios, por ejemplo, suele tener una riña en Twitter. Este miércoles, por ejemplo, ella lo llamó demagogo y le dijo que era una vergüenza su actitud contra algunos colegas. Él respondió alegando un pasado fujimontesinista de la también abogada que trabaja en el diario La República.

Me cuentan que la brillante bloguera Rosa María Palacios está echando bilis porque le recordé su vasta experiencia como “chica Pandolfi” durante el fujimontesinismo así como su asesoría a Hurtado Miller. Mil disculpas, no pensé que le iba a doler tanto. �� pic.twitter.com/QCPuW4Ksa5 — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) April 3, 2020

Este viernes, la riña se reactivó. "Me cuentan que el demagogo Urresti quiere ser Presidente a punta de insultos. Que lo intente. Otros ya fracasaron", tiró Rosa María. "En materia de atacar periodistas el sujeto no tiene sólo experiencia. Tiene una acusación por asesino. Y otra por violador. Esa "experiencia" yo no tengo", concluyó duramente Palacios.

Logicamente, Urresti replicó: "Me cuentan que la brillante bloguera Rosa María Palacios está echando bilis porque le recordé su vasta experiencia como “chica Pandolfi” durante el fujimontesinismo así como su asesoría a Hurtado Miller". "Mil disculpas, no pensé que le iba a doler tanto", finalizó el Congresista. Definitivamente, un viernes muy picante en las redes.

