Finales NBA: el talento contra lo colectivo, ¿Quién ganará?

Llegó el momento de la verdad, la serie clutch de la temporada inicia este miércoles entre los dos equipos campeones de las Conferencias de la NBA: Los Angeles Lakers y Miami Heat. Las Finales del mejor baloncesto del mundo tienen sus protagonistas y el espectáculo estará garantizado.

El Heat definió la serie contra Boston Celtics en el sexto juego y una vez más la duela vio como la franquicia de Miami apeló a su mayor fortaleza, el funcionamiento colectivo, para llevarse la victoria por 125 a 113. Los que respondieron en esta ocasión fueron Bam Adebayo, Jimmy Buttler, Tyler Herro y Andre Iguodala.

Cuando el juego se estaba complicando apareció un triple de Iguodala, los Celtics se acercaron y llegó una cesta de Herro. Luego, Adebayo, la figura del duelo con 32 puntos, junto con Buttler liquidaron el partido que les daría el tiquete directo a las Finales de la NBA.

En el otro costado de la duela estarán Los Angeles Lakers, el principal candidato a llevarse el título de la NBA, no hay porque decir mentiras. Considerado como el equipo que más talento tiene de los dos que están en las Finales, el juego de la franquicia californiana pasa por dos jugadores: LeBron James y Anthony Davis.

Y como no si son las estrellas de los Lakers, cuando uno aparece en la ofensiva, el otro se destaca con las tapas de antología. Así que todo listo para las Finales de la NBA que inician este miércoles a las 21:00 E.T.: el equipo con más talento vs. el mejor en lo colectivo, ¿quién ganara?

Lee También