Foto: Coscu se hizo un corte "vegano" y Bizarrap lo trolleó en Twitter

Sorprendiendo a todos sus seguidores en plena madrugada de Argentina, Coscu, uno de los streamers más importantes del país, aprovechó la oportunidad para llevar a cabo un cambio radical en su cabeza. Exteriorizando que el resultado final fue de su agrado, Martín Pérez Disalvo mostró su nuevo look y escribió: "A mi me gusta...".

Así como recibió un sinfín de comentarios positivos relacionados al corte de pelo que se hizo, Coscu también protagonizó una conversación más que divertida con nada más ni nada menos que Bizarrap, reconocido productor discográfico que desde hace tiempo se encuentra en lo más alto de la música al famoso Bzrp Music Session.

Gonzalo, burlándose de su amigo, no dudó en marcar que en la postal en cuestión Coscu se encuentra con el torso al descubierto. Lanzando una respuesta que desató una catarata de risas y 'Me gusta', Bizarrap escribió: "¡Ay miren, me gusta mi pelo! Foto en pelotas".

Sin quedarse callado, Coscu decidió contestar, buscó pagarle con la misma moneda al productor y replicó: "Habló el que solo le da likes a las minitas". Quedando en claro desde el primer instante que la conversación se basó en una serie de bromas y buena onda, los dos prosiguieron con la misma e intercambiaron unos pocos mensajes más.

Lee También