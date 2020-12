Stephen Curry advirtió sobre el talento de James Wiseman e ilusionó a todos los Warriors

Golden State Warriors es el verdadero equipo que regresará en la próxima temporada, ya que la última bien se pudo decir que prácticamente no la jugaron a su manera. Los fanáticos, además de volver a ver a Stephen Curry en condiciones, podrán disfrutar de un joven talento que es de los mejores prospectos, como hace mucho tiempo no les pasaba.

Los Warriors recibieron las pésimas noticias que Klay Thompson se perderá su segunda campaña consecutiva, aunque las ilusiones de que puedan hacer un buen año no se las saca nadie. Además, Stephen Curry contó en una entrevista que James Wiseman tiene talento en serio y que le puede dar cosas interesantes a la franquicia de la Bahía.

El gran jugador de la franquicia, Steph, no solamente elogió el juego de Wiseman, sino también su físico. Cabe recordar que el interno supo ser el mejor prospecto del último Draft, pero la controversia por haber elegido la Universidad de Memphis, sumado a los pocos partidos disputados, lo bajaron hasta el segundo lugar.

Stephen Curry se rindió a James Wiseman

El guardia ilusionó a todos los Warriors: "Tiene un físico increíble y talento natural. Tiene ganas de aprender y no parece tener miedo ante el desafío que representa la NBA, eso dice mucho. Obviamente tiene mucho que demostrar, pero me gusta tenerlo. Es un talento que no se ve seguido".

A pesar de lo dicho por Curry, Steve Kerr se encargó de bajar las expectativas y le quitó un poco de presión al novato: “James tiene mucho que ponerse al día. Hay mucho que aprender y Wiseman no tiene el valor de una liga de verano y un verano de entrenamientos. Estoy emocionado por James, pero también quiero predicar con cautela para que todos no esperen todo demasiado pronto. Jugó tres partidos universitarios. Tiene muchas cosas que aprender", sentenció.

