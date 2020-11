Richard Jefferson no cree que Golden State Warriors sea campeón en el 2021

Los fanáticos de Golden State Warriors son de los pocos que están esperando como nadie la próxima temporada NBA por obvias razones: no pudieron ver a su equipo lo suficiente el último año, ya que el mismo fue castigado por las lesiones. Sin embargo, el futuro le sonríe a los de San Francisco con todos los elementos sanos.

No hay dudas que los Warriors volverán a luchar por el anillo NBA en la próxima campaña. Con Stephen Curry y Klay Thompson sanos, ya ha quedado más que demostrado que pueden obtener el anillo en cualquier momento, aunque esto no es bien visto por todos. De hecho, los pronósticos no están a favor de Golden State.

Como si fuera poco, un campeón junto a LeBron James en Cleveland Cavaliers, Richard Jefferson, se animó a decir que los dirigidos por Steve Kerr no tendrán una ‘revancha’ en el 2021. Sin dudas, una declaración que le puede servir de combustible a toda la nación de Golden State Warriors.

Richard Jefferson no imagina a los Warriors campeones

Primero, el campeón NBA en el 2016 comenzó hablando del poder ofensivo que tiene la franquicia: "Son la mejor pista trasera y van a ser la mejor pista trasera hasta que probablemente se retiren en este momento", confesó Jefferson en diálogo con The Jump por ESPN.

Luego, en cambio, opinó que no habrá ‘Gira de la Venganza’: “Pero este es el problema de la próxima temporada. Klay se ha perdido una temporada entera de baloncesto. Tienes que condicionarte, no me importa, ni siquiera van a los minicampamentos. Sé que estos muchachos estarán en forma, sé que estos muchachos serán duros, no estoy diciendo eso. Pero hay algo en tener 30 años y perderse una temporada entera de baloncesto", sentenció.

