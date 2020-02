Habiendo comenzado el día con la noticia del fallo oficial del TAS en favor de River, los hinchas del Millonario transitaban el martes normal cierta normalidad hasta que llegaron novedades preocupantes desde el predio del club en Ezeiza.

Preocupando a todos a punto tal de tener que dejar la práctica de entrenamiento, Marcelo Gallardo tuvo que retirarse de las instalaciones fruto de un gran dolor en la zona de los riñones.

Ya en la clínica Los Arcos y acompañado por Federico Brandt, médico del primer equipo de La Banda, se constató que el entrenador quedó internado a la espera de novedades y avances positivos para prontamente retomar sus actividades.

Lógicamente, al tratarse de nada más ni nada menos que un emblema de la institución, un sinfín de hinchas de River expresaron su tristeza y preocupación a través de distintas redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, uno de los tantos seguidores del Millo que le dejó un mensaje de apoyo a Gallardo fue nada más ni nada menos que Pablo Lunati. El ex colegiado, adjuntando una postal suya junto al DT, escribió: "¡Fuerza MUÑE! No hagas que se me explote el corazón otra vez. Dale hermano, ¡el finde hay que ir a Santa Fe!".

Instantes más tarde, esta vez a través de las historias de dicha red social, el ex árbitro exteriorizó su tristeza y redactó: "Dale... ¡no jodas con mi corazón! ¡Todos te queremos una Banda y estamos a tu lado!".

