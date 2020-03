Hermano de Rob Gronkowski habló sobre reencuentro en Tampa con Tom Brady

Antes de iniciar la temporada pasada Rob Gronkowski sorprendió al mundo al anunciar que se retiraría de los emparrillados, una decisión tan controversial como prematura para muchos.

En este sentido, desde ese entonces se ha rumorado que el ex ala cerrada estrella de los New England Patriots simplemente se estaría tomando un descanso y consideraría regresar a la liga en algún punto.

Y si bien eso no sucedió durante toda la campaña pasada y Gronk se encargó de desmentir esta narrativa, la llegada de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers volvió a encender los rumores acerca de su posible regreso.

Es por eso que Chris, hermano de Rob, se vio obligado a romper el silencio en una entrevista para TMZ Sports, asegurando que la puerta estaba abierta para un regreso, pero que lo consideraría sorprendente por ahora:

"Rob tenía una casa en Tampa, así que es un terreno familiar, pero dejó el juego por una razón. Es difícil de saber. No importa qué tan bien se sienta hoy, solo está a un momento de volver a donde estaba antes. Sin embargo, sabemos que sin importar cuánto entrenes, un mal golpe puede sacarte de acción. Rob dejó el juego en su mejor nivel y no puedo hablar por él, pero creo que ya avanzó. Me sorprendería verlo volver", declaró su hermano.

Sin lugar a duda, los Buccaneers lo recibirían con los brazos abiertos, especialmente para sacarle una sonrisa a Tom Terrific. De momento, sin embargo, no hay nada más que rumores al respecto.

