¿James Harden a Miami Heat? El enigmático mensaje de Kendrick Nunn

Los indicios de que James Harden será traspasado desde Houston Rockets no dejan de salir. Mucho más aún, cuando el propio jugador tiene acciones en las cuales demuestra que no está 100% comprometido con su equipo, como fue en la última semana en la que estuvo en un sitio lleno de personas, rompiendo las reglas de la NBA para prevenir en coronavirus.

La acción de La Barba le costó a los Rockets no contar con varios jugadores importantes en la primera noche NBA ante Oklahoma City Thunder, algo que volverá a suceder este mismo sábado. Sin dudas, Harden ya no tiene el mismo amor por Houston, aunque no hay demasiados equipos que puedan adquirirlo por no contar con los elementos suficientes.

Uno de aquellos que sí puede hacerlo es Miami Heat. Erik Spoelstra tiene en sus dirigidos grandes jugadores, que pueden servir para adquirir a Harden en un posible intercambio. Además, uno de los elementos que serían piesa de cambio por el 13, dio un claro indicio que su futuro podría estar en otro sitio que no sea Florida.

Kendrick Nunn and Demarcus Cousins with interesting social media posts... pic.twitter.com/B71TiFuArl — Main Team (@MainTeamSports) December 25, 2020

El enigmático mensaje de Kendrick Nunn

“Nuevos comienzos”, escribió Kendrick Nunn en su cuenta personal de Instagram, en una historia que se viralizó rápidamente. Si se trata de un nuevo comienzo en serio, ese podría ser un nuevo equipo. Además, Nunn dejó de ser un titular para Spoelstra y, ahora, tiene minutos reducidos a comparación del comienzo de la NBA en la temporada pasada.

Nunn no fue el único que posteó algo enigmático en la noche de Navidad. También hizo lo propio DeMarcus Cousins, aunque su emojie se puede tratar a que, justamente, no podrá debutar oficialmente en Houston Rockets hasta dentro de algunos días debido a estar en constante contacto con Kenyon Martin Jr. y Ben McLemore, quienes dieron positivo de coronavirus.

