James Harden sobre jugar sin Russell Westbrook: "No importa quién esté en la cancha"

Desde que Houston Rockets incorporó a James Harden, proveniente de Oklahoma City Thunder, siempre fueron un rival a temer por cualquier equipo. Harden es uno de los mejores anotadores de toda la historia, además de que su juego se ve totalmente favorecido en la NBA actual. No obstante, su ladero más importante en toda la temporada no estará en el comienzo de los Playoffs.

Russell Westbrook sufrió una distensión en el cuádriceps de su pierna derecha, lo que le impedirá estar en el primer duelo ante los Thunder, por lo menos. Aunque su ausencia puede extenderse a dos o tres partidos, en lo que será una pérdida muy significativa para la franquicia de Texas. Sin embargo, La Barba parece tener todo controlado.

"Para mí, nada cambia sin importar quién esté en la cancha. Mi mentalidad será agresiva sin importar quién esté en la cancha. Lo que se pierde es su capacidad para llegar a la canasta, atraer a los defensores y crear oportunidades para nuestro equipo. No solo él sino también House. Eric Gordon está entrando en su ritmo, PJ no jugó un juego completo, es todo nuestro grupo”, enfatizó Harden en The Athletic.

James Harden con Russell Westbrook

Como siempre, la estrella de la NBA sabe que tienen una posibilidad real en Orlando por lo demostrado en los últimos juegos: “Estamos completamente sanos, lo que fuimos estos primeros partidos, somos un equipo realmente peligroso. Tenemos que hacer que los muchachos estén sanos y que vuelvan a la cancha lo antes posible", culminó.

Los Rockets se estarán enfrentando ante los Thunder en la primera ronda, siendo el primer partido de la serie el próximo martes 18 de agosto. En tanto, los siguientes partidos se disputarán día por medio hasta llegar a séptimo, de ser necesario.

