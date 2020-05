James Paxton anuncia que "está de vuelta" y que estará listo para el inicio de la temporada 2020 con New York Yankees

A poco más de tres meses de haberse operado de su espalda, el lanzador de los New York Yankees, James Paxton, ya se encuentra entrenando y anunció que está de regreso en la actividad, a la espera de que se den a conocer las fechas para el estreno de la temporada 2020 en la Major League Baseball (MLB).

Así lo dio a conocer en diálogo con YES Network, donde fue consultado por su recuperación luego de ser sometido a una discectomía lumbar microscópica el 5 de febrero en la que se reparó una hernia de disco y se extrajo un quiste peridiscal a principios de febrero, respondiendo que "la fuerza está de vuelta".

"Mi espalda se siente realmente bien. Mi espalda no es un problema. Me siento totalmente saludable, así que estaré listo para comenzar tan pronto como llegue la temporada ... Creo que he recuperado toda mi fuerza", aseguró el pitcher.