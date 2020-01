Desde hace algunso años ha existido un debate sumamente controversial: ¿Es Eli Manning digno dentrar al Salón de la Fama? y ahora que se ha retirado, esta conversación volvió a encenderse.

En este sentido, Joe Namath, mítico mariscal de campo de los New York Jets y miembro del Salón de la Fama, dio su opinión acerca del asunto, asegurnado que Eli es incluso mucho mejor de lo que él alguna vez fue:

Namath on Eli: “He was remarkable” https://t.co/wEdGFjVsPU — Paul Schwartz (@NYPost_Schwartz) January 25, 2020

"Yo era bastante bueno e hice algunas cosas. Eli las hizo mejor, fue impresionante. No me compararía a mí con Eli, él hizo mucho más de lo que yo hice en el campo. Los partidos jugados, la durabilidad, los playoffs. Recuerdo que al principio lo criticaban y no siempre sonreía, pero todos los que jugaban con Eli se jactan de su carácter y ética de trabajo", declaró Namath al New York Post.

Por si esto fuera poco, el ganador del Super Bowl III también aseguró que la mayor parte de la responsabilidad de que Eli no hubiera ganado más títulos era de la dirigencia de los Giants por no rodearlo de talento:

"Si alguna vez hubiera tenido buen equipo sería el mejor Manning en el Salón de la Fama. Nunca tuvo equipo", concluyó Namath.

