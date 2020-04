José Bautista reveló cómo MLB manipula los contratos de los jugadores

La carrera de José Bautista en Major League Baseball no terminó de la forma que todos esperábamos. Después de ser un bateador temible y respetado por los lanzadores rivales, ni siquiera pudo conseguir un contrato para la última campaña, por lo que incluso intentó reinventarse y conseguir colarse como lanzador.

En este sentido, el dominicano se sinceró con el periodista Yancen Pujols para hablar sobre su deseo de terminar su carrera con los Toronto Blue Jays, así como otros temas de interés como su negativa a jugar con los Tigres de Licey de la República Dominicana mientras ansía regresar a la Gran Carpa:

José Bautista - Getty

"Yo hubiese querido terminar mi carrera en Toronto, pero no estaba todo en mi control. Y eso es otra cosa que uno cómo atleta profesional tiene que aceptar, la gran mayoría de las veces todo no está en tu control. Entonces tú buscas la manera de ubicarte en posiciones lo más beneficiosas para ti, pero en Toronto me fue muy bien, obvio fueron los mejores 10 años de mi carrera, me encanta, los fanáticos me aman allá y yo los amo a ellos, y disfruté muchísimo mi época en Toronto, y mi carrera de beisbol en sentido general floreció ahí, y siempre estaré agradecido", declaró el toletero.

Sin embargo, Bautista no se quedó ahí, pues aprovechó la oportunida para sacarse una espinita en contra del mejor béisbol del mundo, aseverando que los equipos filtran información 'manipulada' para meterles presión a los peloteros a firmar contratos, un secreto a voces entre los peloteros.

"Eso pasa, a veces dicen una cosa que no es para meter presión, eso sucede. Eso es una práctica común", sentenció Bautista, dejando entredicho que ese es uno de los motivos por los cuales no está en las Grandes Ligas actualmente. Si bien no quiso entrar en detalles, estas declaraciones no ayudarán su causa.

