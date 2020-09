Jossmery Toledo a Shirley Arica por Jean Deza: "Espero que lo ayude a ser mejor"

Jean Deza otra vez fue protagonista de un escándalo. El extremo, como a lo largo de todo el año, volvió a ser noticia por sus salidas y su relación con el alcohol.

En esta oportunidad, primero se le vio en un supermercardo comprando unas cervezas. Después, el mismo jugador subió una historia con Shirley Arica, supuestamente su ex.

Jossmery Toledo, con quien vivía el Tornado, entonces se manifestó al enterarse de la infidelidad de su pareja. Lo hizo a través de una historia de Instagram.

"Lo único que diré es que yo sí vivía con Jean (Deza) hasta hoy en la mañana que se fue entrenar y quedé sorprendida de lo que hizo", comenzó la expolicía e influencer en sus redes. "Di lo mejor de mí, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso. Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo", siguió.

"Me quito un gran peso de encima porque ahora sí podré hacer las cosas que tanto me gusta como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no las podía hacer", continuó. "Siempre me verán más fuerte que nunca por cada problema siempre hay una solución", concluyó.

Así, la expolicia se manifestó en las redes con mensajes para Shirley Arica y Jean Deza. El futbolista sigue dando que hablar y no por lo que hace en las canchas ¡Lamentable! ¡Fuerza Jossmery!

