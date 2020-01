Desde mediados del 2017 que Tomás Martínez está en el Houston Dynamo, siendo ahora una pieza clave para el equipo que milita en la MLS.

Allí está muy cómodo: encontró su mejor nivel y estabilidad en todo sentido. Pero de igual manera, eso no quita estar lejos, muy lejos de su hogar.

En diálogo con Diario Olé el joven jugador fue consultado por si extrañaba Argentina, y su respuesta enloqueció a todos en Núñez.

"Sí, extraño un montón. Al país y a River. Pica un poco. Pero ahora estoy enfocado en Houston, donde me quedan dos años de contrato con opción de extenderlo otro más", explicó.

Claro, surgió del Millonario y es el club de sus amores. Más allá de no haber podido jugar el tiempo que le hubiese gustado ya que "había bastantes jugadores adelante" y eso le "dificultaba tener minutos", el recuerdo es positivo: "Me gustaría volver para demostrar lo que no pude por la falta de partidos. No me hubiese gustado nunca irme de River, pero es así. Me hubiera gustado que me vendieran como a Palacios. Pero no hay rencor: el club me dio los mejores años de mi vida".

Además, sigue de cerca todo lo que sucede con el equipo de Gallardo, a quien tuvo como DT durante 2014 y 2015, y le vio "la chapa" desde el comienzo: "En Houston saben todos lo que es River por mí, je. Yo me pongo a ver los partidos en mi casa, donde tengo un aparatito medio pirata. A Philippe Senderos, un suizo con el que me había hecho amigo, le hablaba tanto de River que me dijo que algún día quería que lo llevara a ver un partido en el Monumental. Y todavía estoy esperando que me pague la apuesta por la final de la Copa con Boca", confesó.

Ya tendrá su revancha.

