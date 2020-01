Scocco se la pudrió toda a Diario Olé: "Impresentable lo tuyo"

Ya nos estamos acostumbrando a que los jugadores del fútbol argentino se la pudran toda a Diario Olé.

En esta ocasión fue Ignacio Scocco quien se re calentó con el medio por calificarlo de "sex symbol".

+Te esperamos en nuestra redacción, Nacho querido:

La próxima venite a la redacción de #Bolavip, @NachoScocco32ok. Ponemos el título que quieras. Y nos besamo' un poquito (?) https://t.co/uf4UgdAwQ2 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 15, 2020

El delantero tuvo una entrevista exclusiva con ellos, y hablaron sobre el hecho de que en las redes sociales se habla mucho de su atractivo físico.

Entre risas, según aseguró Olé en su nota, el goleador respondió: "No, realmente no. Y trato de no darle importancia a las redes sociales desde ese lugar, porque yo las utilizo para ayudar al club de mi pueblo".

+Así se manifestó el delantero contra Olé:

Jajajaja sex symbol �� mira que hay títulos para poner...impresentable lo tuyo @DiarioOle https://t.co/GdjA9GDavx — Nacho Scocco (@NachoScocco32ok) January 15, 2020

Luego, aclaró que no está pendiente de todo ese tema: "No soy de estar leyendo mensajes ni de estar viendo qué se escribe o qué no. No está bueno ni cuando se dicen cosas buenas ni cuando se dicen cosas malas. Aprendí a no mirar esas cosas, y me parece que para un jugador es importantes estar alejado de eso".

Más allá de todo esto, en la tapa del diario impreso que salió hoy, arriba hay un recuadro vendiendo la nota con Nacho que dice: "A solas con Scocco. Dieta, retiro y sex symbol".

El del Millonario citó eso y disparó: "Jajajaja sex symbol mira que hay títulos para poner...impresentable lo tuyo @DiarioOle".

Lee También