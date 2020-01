Los Houston Astros quedaron completamente expuestos después de que Mike Fiers denunciara que el equipo utilizaba tecnología para robar señales en tiempo real a sus contrarios.

Y uno de los equipos más afectados por esta práctica es el de Los Ángeles Dodgers, que cayeron en las Series Mundiales de 2017 y 2018, presuntamente por esta trampa.

En este sentido, Justin Turner, Kike Hernández y Dave Roberts aprovecharon el fan fest de este pasado fin de semana para arremeter contra la organización tejana:

“Hicieron trampa y se salieron con la suya.No creo que duela más ahora que hace tres años cuando perdimos la Serie Mundial. Todo el mundo nos advertía. Mucha gente nos decía que estuviéramos alerta con ellos. Creíamos que sólo eran rumores, pero supongo que no era así”, sentenció Kike Hernández.

#MLB | #Dodgers sobre los #Astros: “No merecen llamarse campeones”



"Es algo realmente frustrante", dijo el mánager Dave Roberts en el Fan Fest de los hollywoodenses



Lee más:https://t.co/RF1FcBzsxK — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) January 27, 2020

“Es realmente frustrante si consideras lo que pudo haber sido”, agregó el entrenador Dave Roberts, no sin antes asegurar que esto no afectaría su relación personal con AJ Hinch, ex mánager de los Astros.

Justin Turner fue un poco más allá y canceló la narrativa de que los Dodgers deberían recibir los títulos 'robados' por Astros y Red Sox:

"No queremos el trofeo, no queremos un banderín de mentira colgando en nuestro estadio. No lo ganamos. Cuesta sentir que ellos se lo ganaron limpiamente. No estoy un ciento por ciento seguro que deban ser llamados campeones por el resto de sus vidas”, culminó Turner.

Lee También