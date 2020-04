El ‘maravilloso’ engaño que utilizaron los Chiefs para quedarse con Mahomes en el Draft

Unos auténticos jugadores de póker fueron los directivos de los Kansas City Chiefs. Tenían un buen juego, excelente dirían algunos, no lo mostraron a los demás equipos y los engañaron al decirles que su selección para el Draft de 2017 iba ser otro jugador y no su as bajo la manga: Patrick Mahomes.

El mariscal de campo campeón del Super Bowl LIV era uno de los quarterbacks más codiciados de la primera ronda y equipos como los Houston Texans y los Chicago Bears lo tenían como prioridad a la ahora se usar sus respectivas picks en esta fase, pero ¿qué pasó?: los Chiefs jugaron una partida perfecta y se quedaron con Pat.

Los números de Mahomes en el fútbol americano colegial en Texas Tech seducían a la mayoría de equipos: tuvo un total de 388 pases, 41 touchdowns y 5.052 yardas. Tenía todo listo para ser una de las primeras selecciones, pero según público el periodista Matt Miller, los Chiefs engañaron a los demás equipos.

Un ‘maravilloso’ engaño del equipo de Kansas City terminó por darles el pick del QB en la décima posición de la primera ronda del Draft. Los Chiefs les hicieron creer a equipos como los Texans y los Bears que irían sí o sí por un linebacker en la primera fase y ya sabes cuál fue el resultado.

Patrick Mahomes llegó a los Kansas City Chiefs, a sus 24 años ya fue campeón del Super Bowl y los Houston Texans, quien tenía a Pat como primera opción, terminaron eligiendo a Deshaun Watson en el pick 12 global. Todo fue resultado de un ‘maravilloso’ engaño.

