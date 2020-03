La extraña campaña para que Tom Brady se quede en New England Patriots

En New England Patriots ya no saben qué hacer para retener a Tom Brady. No es para menos, el quarterback es su jugador leyenda con seis anillos y, ante los rumores de los equipos que lo quieren, Julian Edelman decidió realizar su aporte con la causa.

El receptor decidió utilizar la imagen de la otra franquicia de Boston, enviando camisetas a los Celtics, para que los jugadores utilicen en el calentamiento antes de un encuentro.

En las playeras colgadas en los vestidores de los jugadores de la NBA, que difundió el propio Edelman a sus casi tres millones de seguidores en Instagram, se puede observar el pedido claro: “¡Quédate! Tom 2020”.

Cabe recordar que desde que Julian fue drafteado en 2009, nunca tuvo a otro mariscal de campo a su lado y ahora, con 33 años, quiere mantener a su compañero de 42.

La agencia libre comenzará dentro de dos semanas y todo parece indicar que Brady la probará por primera vez en su carrera, luego de no llegar a un acuerdo de dos años con los Patriots.

