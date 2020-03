La pausa de la NBA no es tan mala para el cuerpo de Juan Toscano

Si bien el momento que atraviesa la NBA es el peor posible por el simple hecho que no se esté disputando, a Juan Toscano le favorece por el hecho que se perderá muchos menos partidos, luego de sufrir el esguince de su tobillo izquierdo.

En dialogó con ESPN, el jugador mexicano declaró: “Unas semanas faltan. No es nada grave. Con el receso de la liga no tengo que regresar con prisa. Puedo tomar mi tiempo y estar al cien. Se necesita mucha paciencia”.

“Esperamos a la liga y a los profesionales que nos dicen del tiempo. Yo sigo lesionado del tobillo, entonces estoy tranquilo sin hacer mucho. Estoy en terapia”, contó toscano.

Luego de los nuevos casos de coronavirus en la NBA, resulta llamativo que a los jugadores de los Warriors no le hayan hecho los análisis correspondientes: “Todavía no nos hicieron pruebas. Solo nos dicen que nos quedemos en casa. La NBA tiene el control y un plan. Vamos a acatar sus decisiones y vamos a seguir así. Con el tiempo vamos a ver quién tiene el virus y quién no y así hacer las pruebas”, sentenció.

Viendo el lado positivo, el simple hecho de que la liga vuelva con él recuperado, hacen suponer que mantendrá su actual situación en la consideración de Steve Kerr para, de esa manera, ganarse un contrato de cara a la siguiente temporada.

