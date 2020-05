Atentos NBA, NFL, MLB y MLS: la NHL dio a conocer su innovador plan de regreso

Este martes los deportes en Estados Unidos recibieron otra buena noticia con el anuncio que hizo el comisionado de la NHL, Gary Bettman, sobre el regreso de la campaña 2019/20 bajo un nuevo formato que dio por terminada la temporada regular y se jugarán directamente los Playoffs.

A pesar que se especuló con un sistema en el que solo estarían 16 equipos, los Playoffs se jugarán con 24 franquicias en el que los primeros ocho clasificados hasta el 12 de marzo (día en que se suspendió la NHL) estarán directamente sembrados en esta instancia.

Formato de regreso de la NHL. Foto: @ReportsByRitz

Esto quiere decir que los cuatro mejores equipos de cada conferencia: Boston, Tampa Bay, Washington, Filadelfia (Este) y St. Louis, Colorado, Las Vegas y Dallas (Oeste) jugarán un torneo todos contra todos (rivales de cada conferencia) para definir su posición de siembra en el cuadro definitorio de los Playoffs.

Aquí la explicación de como se jugarán los #Playoffs en la #NHL �� pic.twitter.com/cRuZbC00k5 — Danhi Romero (Tipster) ⚾����⚽ (@danhiromero) May 26, 2020

Mientras que los 16 equipos restantes definirán su clasificación en una serie al mejor de cinco juegos. Conferencia Este: Pittsburgh vs. Montreal, Carolina vs. New York Rangers, New Islanders de York vs. Florida y Toronto vs. Columbus. Conferencia Oeste: Edmonton vs. Chicago, Nashville vs. Arizona, Vancouver vs. Minnesota y Calgary vs. Winnipeg.

Aún sin definir las dos ciudades que serán las sedes de cada conferencia, las que más que tienen opción son: Edmonton, Alberta, Columbus, Ohio, Toronto y Las Vegas. Por otra parte, con la cancelación de los 189 partidos que quedaban de temporada regular, Buffalo, Nueva Jersey, Anaheim, Los Ángeles, San José, Ottawa y Detroit; son los equipos que no juegan más.

