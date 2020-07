Laurent Duvernay-Tardif, de Kansas City Chiefs, no jugará la temporada 2020

La National Football League acaba de recibir la primera baja oficial de uno de sus elementos más importantes. El jugador de los últimos campeones, Laurent Duvernay-Tardif, anunció en sus redes sociales que decidió que no jugará en la próxima temporada de la NFL. Por lo tanto, Kansas City Chiefs no tendrá a uno de sus jugadores titulares.

El guardia hizo el anuncio luego de que la NFL haya comunicado el acuerdo que mantuvieron con la Asociación de Jugadores (NFLPA), donde se advirtió que aquellos futbolistas que decidían bajarse en la temporada, tenían tiempo hasta el próximo 3 de agosto. Sin embargo, la decisión de Duvernay-Tardif va mucho más allá de recibir o no ingresos.

El jugador de 29 años es primer jugador activo en la historia de la NFL en graduarse en una universidad de medicina. Por lo tanto, si bien no está como residente debido a que no tiene el tiempo suficiente, ha estado trabajando como un asistente de hospital responsable de la atención no médica de los pacientes. y el mantenimiento del orden y la limpieza, en medio del coronavirus.

My decision regarding the 2020 NFL season pic.twitter.com/jrY3nZfNWO — Laurent D. Tardif (@LaurentDTardif) July 25, 2020

"Estar en primera línea durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de atención médica. No puedo permitirme transmitir potencialmente el virus en nuestras comunidades simplemente para jugar el deporte que amo. Si voy a correr riesgos, lo haré cuidando pacientes", escribió en el comunicado.

La elección de Tardif está lejos de lo económico, ya que el mismo ha renegociado un contrato con un límite de $5,5 millones. Ahora, recibirá un estipendio de $350,000, según lo informado por la NFL en referencia a jugadores de “alto riesgo”.

