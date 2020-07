Milagro en la NFL: Alex Smith podrá volver a jugar fútbol americano

La carrera del quarterback Alex Smith no solo estuvo a punto de acabarse, sino que una fractura de tibia y peroné en 2018 lo tuvo al borde de perder una de sus piernas debido a una fuerte infección. Hoy, la realidad es otra, y un milagro en la NFL está a punto de suceder.

Smith recibió el aval del equipo quirúrgico que manejó la fractura para poder volver a la actividad en el fútbol americano. El QB está en proceso de someterse a las pruebas de coronavirus y así presentarse este lunes a las instalaciones de los Washington Football Team (Redskins).

Alex Smith y su lesión en el 2018 (Getty Images)

“Todos estaban de acuerdo en que mi hueso estaba en un lugar realmente bueno. Me había curado mucho. Dijeron que dada la combinación de la barra y el lugar en el que me encontraba con el proceso de curación, no tenía limitaciones e incluso podía reanudar algunas actividades de fútbol”, le contó Smith a ESPN.

Tal ha sido la evolución favorable de Smith que tras una serie de exámenes médicos se pudo determinar que volverá a tener una vida como cualquier otra persona. Incluso, el mariscal de campo podría practicar deportes extremos sin ningún problema.

“Escucharlos decir que, desde el punto de vista de la vida, no me restringirían de hacer nada, podría ir a esquiar o hacer snowboard mañana si quisiera y, además, para obtener la luz verde que podría practicar, contactarme, que me había curado, eso era bastante salvaje de escuchar. No sabía si alguna vez escucharía esas palabras”, concluyó Alex Smith.

