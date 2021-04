El mensaje de LeBron James para los fanáticos de Jordan: “No es Space Jam 2”

Una vez más LeBron James y Michael Jordan vuelven a estar en el debate del mundo deportivo, pero en esta ocasión los argumentos salieron de las canchas de la NBA para trasladarse a la pantalla grande con la película Space Jam.

En 1996 Jordan compartió escenas con los Looney Tunes para recuperar el talento que le habían robado a las grandes figuras de la NBA. Y como todo lo bueno se repite, Space Jam tendrá una segunda parte con nadie más y nadie menos que LeBron.

Bueno, eso pensaba la mayoría, porque hasta el mismo Google creyó que Space Jam: A New Legacy, la película que protagonizará LeBron James, era la segunda parte de aquel mítico filme que protagonizó Michael Jordan, pero… ‘El Rey’ aclaró todo.

“No es una segunda parte, se llama Space Jam: A New Legacy. No es Space Jame 2, es Space Jam: A New Legacy y habrá un juego de básquetbol. También habrá algunas personas que no son de este mundo y competirán contra nosotros. Es más una película familiar”, afirmó LeBron en el programa Road Trippin.

LeBron James aclaró que su Space Jam no es la segunda parte de la que hizo Michael Jordan

Space Jam: A New Legacy se estrenará en cine y por streaming en la plataforma HBO Max el 16 de julio. Aunque LeBron James no quiere que se vea como la segunda parte del filme que hizo Michael Jordan las comparaciones son y serán eternas entre las dos leyendas.

